Er war viele Jahre Ortsvorsteher und Organist in Wattweiler. Am vergangenen Freitag ist Walter Schneider im Alter von 86 Jahren gestorben.

Was Walter Schneider auszeichnete, war seine Treue zu dem, was er tat – sei es in der Parteipolitik, sei es in der Kirchenarbeit. 15 Jahre, von 1989 bis 2004, war er Ortsvorsteher von Wattweiler. Zuvor und danach war er in vielen Funktionen für seine Partei, die SPD, im Dorf tätig. In Wattweiler war er geboren, dort lebte er.

Schneider engagierte sich über die Maßen in der protestantischen Kirchengemeinde Wattweiler: Fast 70 Jahre lang spielte er die Orgel in der dortigen Kirche, aber auch an anderen Orten. 56 Jahre leitete er den evangelischen Kirchenchor. Im Presbyterium war Schneider 30 Jahre lang aktiv. Für diesen außerordentlichen Einsatz wurde er 2022 zum Ehrenpresbyter ernannt.

Einsatz auch für Menschen mit Beeinträchtigungen

Als Vorsitzender der Lebenshilfe Zweibrücken setzte sich Schneider unermüdlich für den Bau einer Wohnstätte für Menschen mit Beeinträchtigungen ein: 2012 wurde Haus Birke an der Steinhauser Straße eröffnet. Ausgleich fand der Techniker bei der Gartenarbeit, der er sich ebenfalls mit großer Hingabe widmete.

Der Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau Ingrid, drei Kinder und vier Enkel. Walter Schneider wird am Donnerstag, 5. September, um 14 Uhr auf dem Wattweiler Friedhof beigesetzt.