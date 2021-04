Im Alter von 86 Jahren ist Günther Hammer in der vergangenen Woche gestorben. Der Bechhofer gehörte 1955 zu den Gründern der Bechhofer CDU, und er gründete den Gemeindeverband der Christdemokraten mit.

Hammer, der sich auch in anderen Bechhofer Vereinen engagierte, gehörte mehrere Jahre dem Gemeinderat an. „Günther Hammer war immer da, wenn man ihn brauchte“, würdigte die Bechhofer CDU-Vorsitzende Angelika Küttner die Verdienste des Urgesteins. „Hammer war ein kritisches Parteimitglied, das unverblümt seine Meinung sagte“, fügte sie an. Er werde in Bechhofen fehlen.