Stefan Reisel war vielen Zweibrückern, aber auch Fahrgästen über die Stadtgrenzen hinaus – allen voran Sportlern – aus Jahrzehnten als Busfahrer bekannt. Seinen Beruf übte der Niederauerbacher mit Leib und Seele aus. Am vergangenen Donnerstag ist der Inhaber des Omnibusunternehmens Klein im Alter von 66 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben.

„De Stefan“, wie Stefan Reisel von vielen nur genannt wurde, chauffierte beispielsweise viele Jahre lang Mitglieder des Skiclubs 1965 Zweibrücken zum Skifahren ins Kaunertal, bis zuletzt auch die Sportler des Pfälzer Skiclubs in deren Skigebiete. Im vergangenen Winter brachte er die Zweibrücker Eishockey-Jugend in die Stuttgarter Gegend, für weitere Zweibrücker Vereine saß Reisel bei Fahrten zu Auswärtsspielen, für Schulen etwa bei Klassenfahrten hinterm Steuer.

Darüber hinaus war Stefan Reisel für Kollegen und Mitarbeiter stets Vorbild. Er brachte etlichen Fahrern bei, einen Reisebus zu kutschieren, meisterte selbst mit seinem großen Gefährt ohne Kratzer enge Passagen, die mancher kaum mit einem normalen Auto geschafft hätte. Gerne gab er seine Erfahrung weiter, hatte für fast jedes Problem eine Lösung. Und er war ein eingefleischter Familienmensch, der für seine Lieben alles machte. Stefan Reisel hatte zwar eine reservierte Schale, aber einen weichen Kern – Fremden gegenüber war er deshalb zunächst eher zurückhaltend, strebte nie in den Vordergrund. Lernte man ihn besser kennen, konnte man einen loyalen Freund und positiv eingestellten Menschen für sich gewinnen, der immer da war, wenn er gebraucht wurde, und nicht groß fragte. Dann erlebten Gesprächspartner auch seinen feinen, hintergründigen Humor.

Sein Beruf war zugleich sein größtes Hobby

Reisel hat sich nicht zuletzt durch seinen Beruf und seine ruhige, besonnene Art einen großen Freundeskreis aufgebaut. Hier war der gesellige Niederauerbacher offen und kontaktfreudig. Egal, ob Reisefahrten oder im Linienverkehr, Stefan Reisel wahrte stets die Contenance. Wo andere Fahrer laut wurden, weil beispielsweise etwas in ihrem Bus verschüttet wurde, blieb Reisel ruhig und freundlich. Die wenige Freizeit, die er hatte, verbrachte er mit Motorrad- und Cabrio-Touren, und bei Skifahrten schnallte er sich auch selbst die Bretter an. „Stefan war mit Leib und Seele Busfahrer. Sein Beruf war gleichzeitig sein größtes Hobby“, sagt einer seiner Mitarbeiter über den Verstorbenen.

Seit 1997 führte er Omnibus Klein im Niederauerbacher Ackerweg in dritter Generation mit Engagement und viel Herz. Ursprünglich wurde das Familienunternehmen von Reisels Großvater Alfred Klein 1934 gegründet. Omnibus Klein betreibt zwei große Reisebusse, bietet Fahrdienstleistungen sowie eigene Urlaubs- und Sportfahrten an. Die Firma beschäftigt neben Stefan Reisels Sohn Max, der ebenfalls fährt, insgesamt neun weitere Mitarbeiter, sowohl im Büro als auch am Steuer. Neben Aushilfs-Busfahrern befinden sich unter ihnen auch zwei Linienfahrer. Denn neben Reisefahrten hat sich das Unternehmen seit Jahren auch im Linienverkehr im Zweibrücker Umland einen Namen gemacht, bedient Überlandstrecken im Öffentlichen Personennahverkehr.

Stefan Reisel war Witwer, er hinterlässt einen Sohn und zwei Töchter sowie drei Enkelkinder.