Jörg Gehlen, langjähriger Leiter und Moderator der TV-Nachrichtensendung „Aktueller Bericht“ beim Saarländischen Rundfunk (SR), ist am Mittwoch, 19. Januar, im Alter von 69 Jahren in Saarbrücken verstorben. Seit Ende der 1960er-Jahre, damals als Mitglied des Gründungsteams, gehörte er zum „Aktuellen Dienst“ im SR-Fernsehprogramm. Seit 1981 Redakteur für Aktuelles und Sport, berichtete Gehlen für die ARD von drei Olympischen Spielen und arbeitete auch als Frankreich-Korrespondent in Paris. Als Moderator war er viele Jahre lang das bekannteste Gesicht beim „Aktuellen Bericht“. Auch durch viele Wahlsendungen hat er geführt. 1991 wurde Jörg Gehlen Abteilungsleiter für Zeitgeschehen und 2003 Bereichsleiter Landesprogramm. Im Jahr 2011 ging der Journalist in die passive Altersteilzeit.