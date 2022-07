Mit fast 180 Kilometern pro Stunde fuhr Anfang Juli ein Auto- oder Motorradfahrer durch Reifenberg. Nicht nachts, sondern am Nachmittag.

Reifenbergs Bürgermeister Pirmin Zimmer ist entsetzt. Vom 30. Juni bis zum 14. Juli hing am Ortseingang aus Richtung Maßweiler eine Geschwindigkeitsmesstafel. Jetzt ist die Auswertung da. Die höchste gemessene Geschwindigkeit beträgt 178 Stundenkilometer. Erlaubt ist an der Stelle im Dorf Tempo 50. Das Gerät zeigt auch an, wann sie gemessen wurde: nicht nachts, wenn niemand auf der Straße ist, sondern nachmittags zwischen 15 und 16 Uhr. Einen Messfehler schließt der Bürgermeister aus. Die Tafel sei geeicht.

„Ich bin schockiert wie viele Verkehrsteilnehmer an dieser Stelle zu schnell fahren“, sagt Zimmer. Zumal die Tafel nur die Fahrzeuge registriert hat, die in den Ort hineinfahren. Da sie kurz vor der Abzweigung zur Kolbengartenstraße hing, werden zudem die Fahrzeuge gemessen, die langsam machen, weil sie wenige Meter weiter nach rechts abbiegen. Knapp 8000 Fahrzeuge wurden in den zwei Wochen gemessen, gut 4500 waren zu schnell, gut 3000 fuhren zwischen 50 und 60 Stundenkilometer, gut 1100 bis zu 70 Stundenkilometer. Zwölf Fahrer hatten mehr als Tempo 100 auf dem Tacho.

„Zwei Bushaltestellen und zwei Straßeneinmündungen kurz nach der Ortseinfahrt – da ist von Glück zu sprechen, dass es noch nicht zu Unfällen gekommen ist“, sagt der Bürgermeister, und er kündigt an: „In den kommenden Wochen wird die Tafel noch einmal aufgehängt.“