Konfirmation, Respekt vor Pfarrern und die besondere Gemeinschaft der katholischen Jugend: Unser Kolumnist erinnert an das Zweibrücken der Nachkriegszeit.

„Wissner noch, wiemer de Dekan Owerlinger mol veäppeld hann: Mit rer lange Schnnur, hann bledzlich die Glogge gelitt! Dess war domols in de Schwewel-Kerch“. Das Grinsen reihum sagt: Die Sache hat damals allen gefallen. Nur ein wenig Angst gab es dabei: Dekan Oberlinger hatte gedroht, einige aus der Runde nicht zu konfirmieren!

Das hätte zu Hause viel Ärger gegeben, denn die Konfirmationen waren damals, in den Jahren nach dem Krieg, noch wichtige und richtige Familienfeste. Aber irgendwie schafften es die Eltern stets, die nötigen Grundlagen „mid Hamschdere“ zu besorgen: Grumbeere und „Fleesch fa die Roulade“, den Meerrettich nicht zu vergessen: Seit langem schon eingeübt. „Nicht zu konfirmieren“, wie Dekan Oberlinger gedroht hatte, war schon eine schwere Sache. Wie hätte man das der Verwandtschaft in Bubenhausen und Limbach vermitteln können? Von da an gab es keinen Ärger mehr mit den „Halbstarken“.

Schreinerei zur Kirche umgewidmet

Das war zur Zeit, als noch vor Unterrichtsbeginn in den Klassenzimmern gemeinsam gebetet wurde. Die Herren Pfarrer waren Respektspersonen: der Dekan sowieso, aber auch die langjährigen protestantischen Pfarrer Theo Kabs, Hunsicker, natürlich Stepp und all die anderen. Aber wie war das mit der Johann-Schwebel-Kirche, wo war die?

Eine frühere Schreinerei war dank der großen Räume zur Kirche umgewidmet worden und diente als Gotteshaus. Nur wenige Spuren sind neben dem heutigen Firmensitz von Wolf & Sofsky zu sehen: „Gugg, do uff dem Bildsche!“ Die Konfirmation 1954 konnte so doch durchgeführt werden, und der Anzug, den Schneider Römer aus einem alten Anzug des Onkels genäht hatte, sieht auf dem Foto doch recht gut aus. Der Schneider war abends eigens zur Familie gekommen, um bei „dem Kleene“ genau Maß zu nehmen – so konnte nichts schiefgehen.

Eine Uhr für 75 Mark als Geschenk

Eine Uhr vom Patenonkel, natürlich Marke Junghans, gab es auch. Es fehlte nicht der geflüsterte Hinweis des Vaters bei der Übergabe, dass der Onkel beim Uhren-Wolf in der Ixheimer Straße 75 Mark dafür bezahlt hatte. „Dess war domols viel Geld“, hieß es stets, wenn von der Konfirmation die Rede war.

Was trieben die katholischen Freunde und Schulkameraden in diesem Alter? Man hörte nur, dass die Freunde in den Pfälzerwald fuhren, man hörte von herrlichen Zeltlagern und wusste vom Kaplan Urich. Schade, dass man protestantisch war … Hoffentlich ist der Name des späteren Domkapitulars Johannes Urich richtig geschrieben, sonst schimpft Jugendfreund Heinz Burkhardt wieder.

Wenig Kontakt zwischen Katholiken und Protestanten

Aber was in Schönau war, das Heim, das die katholische Kirche heute aus Kostengründen schließen will, hat Nachhall bis heute. Wenn Günther Zwing in seinen Briefen aus München an die damaligen Ereignisse erinnert, an die Freunde wie Hartmut Schmidt, Karl Ludwig Kuhn, an die Brüder aus dem Haus Philippi, deren Metzgerei weithin bekannt war, an die Verbindungen, die über Jahrzehnte hielten, dann ist man erstaunt, wie wenig die Protestanten davon wussten. Die Sankt-Georgs-Pfadfinder in Zweibrücken waren offenbar eine ganz besondere Gemeinschaft. Ach ja, das sagte doch schon der ehemalige Generalstaatsanwalt Heinrich Gauf immer wieder. Und dass es den Lebenden aus der Gemeinschaft von damals besonders schwerfällt, dass die Schließung des Schönauer Heimes endgültig sein soll.

Die Radtouren von damals sind nicht nur für Günther Zwing unvergesslich, sein Kontakt nach Zweibrücken ist deshalb auch nie abgerissen. Immer wieder wird vermisst, dass es in jenen Jahren keinen festen Kontakt zwischen Katholiken und Protestanten gab, erst Jahre später. Wie gerne wäre man damals in die Baracke der Katholiken gegangen – „nix is, des sinn Katholiken“, hieß es damals.