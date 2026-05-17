Zweibrücken Nachhaltigkeitstag in der Stadtbücherei
Der Nachhaltigkeitstag beginnt am Freitag, 22. Mai, um 11 Uhr. Im Herzogsaal gibt es eine Pflanzen- und Kleidertauschbörse. An der Saatgutbibliothek kann sich jeder frei bedienen und Informationen über nachhaltigen Konsum bekommen. Für Kinder gibt es einen Insektenhotel-Bastelkurs sowie eine Streetart-Aktion zum Thema „Zukunft in Zweibrücken“. Ergänzt wird das Programm mit Handarbeiten, Reparaturmöglichkeiten für Kleidung, 3D-Druck und mit Informationen zu Bienen. Zudem gibt es die Themenwelt Nachhaltigkeit, einen Bücherflohmarkt und die Möglichkeit, seinen eigenen ökologischen Fußabdruck zu berechnen.