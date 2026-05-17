Die Zweibrücker Stadtbücherei lädt zusammen mit dem Verein „ZW Vernetzt“ zum Nachhaltigkeitstag ein. Besucher erwartet ein vielseitiges Programm.

Der Nachhaltigkeitstag beginnt am Freitag, 22. Mai, um 11 Uhr. Im Herzogsaal gibt es eine Pflanzen- und Kleidertauschbörse. An der Saatgutbibliothek kann sich jeder frei bedienen und Informationen über nachhaltigen Konsum bekommen. Für Kinder gibt es einen Insektenhotel-Bastelkurs sowie eine Streetart-Aktion zum Thema „Zukunft in Zweibrücken“. Ergänzt wird das Programm mit Handarbeiten, Reparaturmöglichkeiten für Kleidung, 3D-Druck und mit Informationen zu Bienen. Zudem gibt es die Themenwelt Nachhaltigkeit, einen Bücherflohmarkt und die Möglichkeit, seinen eigenen ökologischen Fußabdruck zu berechnen.