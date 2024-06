Zum 30. Mal lädt die Architektenkammer des Saarlandes für das letzte Juni-Wochenende zum Tag der Architektur ein. Neun Objekte stehen zur Erkundung offen.

Bei Besichtigungen und geführten Rundgängen vor Ort haben Besucher die Gelegenheit, mit den Architekten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, Kontakte zu knüpfen und Inspirationen für das eigene Bauprojekt zu sammeln.

Das Motto „einfach (um)bauen“ spiegelt wider, dass Umnutzungen und Umbauten Aufgaben sind, denen eine immer wichtigere Rolle zukommt. „Umbauten schonen Ressourcen und setzen im Vergleich zu Neubauten weniger CO2-Emissionen frei“, so Alexander Schwehm, der Präsident der Saar-Architektenkammer.

Nachhaltigkeitsaspekte sind zentral

Zu den Umbau-Objekten, die besichtigt werden können, gehört das denkmalgeschützte Jagdschloss Karlsbrunn in Großrosseln, für dessen behutsame Restaurierung der Bauherr 2023 den Saarländischen Denkmalpflegepreis erhielt (Besichtigung am 29. und 30. Juni von 9 bis 11 Uhr). Aber auch die Neubauprojekte zeugen von Kreativität und Qualität. Gerade sie müssen sich mehr denn je an Nachhaltigkeitsaspekten, Ressourcenverbrauch und Innovation messen lassen. Der Wohnkomplex Opus 25 in der Saarbrücker Innenstadt (Schumannstraße 23 a bis c) etwa deckt seinen Energiebedarf zu 75 Prozent aus regenerativen Energiequellen. Führungen am 30. Juni um 13, 14, 15 und 16 Uhr.

In Homburg-Sanddorf, im Fasanenweg 20, wurde der Bungalow aus den 1970er Jahren modernisiert und aufgestockt. Ins neue Obergeschoss kommt man über eine massive Treppe neben der Küche. Im Obergeschoss ergibt sich nun eine Raumhöhe von bis zu fünf Metern. Die Fassade erhielt einen Vollwärmeschutz und einen neuen Anstrich (Besichtigung: 30. Juni, 14 bis 18 Uhr).

Historische, massive Wirkung

Gleich zwei neue Gebäude auf dem Gelände des Europäischen Kulturparks Reinheim kann man begutachten. Die Häuser B8 und B10 erinnern durch ihren kubusartigen Bau an die römischen Vorbilder, sie wirken historisch und massiv. Der eine Bau hat eine vorgehängte Natursteinfassade und eine Stahlbau-Dachkonstruktion, im Innenraum sollen bald Ausstellungen zu sehen sein und Veranstaltungen angeboten werden. B10 ist ein Skelettbau mit einer Fassade aus strukturierten Betonfertigteilen, der die Originalfunde vor Witterungseinflüssen schützt. Führungen gibt es am 29. Juni um 11, 12 und 13 Uhr, am 30. Juni nur um 11 Uhr.

Info

tagderarchitektur.saarland