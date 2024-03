Weil er seinen Nachbarn mit zwei Messerstichen schwer verletzt hat, muss ein 63-Jähriger für fünf Jahre und zwei Monate hinter Gittern.

Der Angeklagte wurde in Handschellen aus dem Gerichtssaal geführt. Kurz zuvor wurde der 63-Jährige wegen versuchten Totschlags in Tateinheit der schweren Körperverletzung von einer Strafkammer des Landgerichts schuldig gesprochen. Die Kammer sei überzeugt, dass der Angeklagte am Abend des 4. Juni 2022 in der Dunkelheit seinem Nachbarn zugerufen habe: „Komm mal her“ und dann mit dem Küchenmesser zugestochen habe, als dieser vor ihm stand. Kurz zuvor habe der Angeklagte einem anderen Nachbarn gedroht, ihn abzustechen, als dieser den Angeklagten aufgefordert habe, still zu sein.

Generell habe sich der Angeklagte an jenem Abend auffällig verhalten, habe zwischen den Wohngebäuden in der Max-Planck-Straße getobt und herumgeschrien. Der 63-Jährige und sein Opfer seien bis zur Tat befreundet gewesen, tauschten immer wieder Kleidungsstücke und Methadon. „Seit Jahren hat der Angeklagte ein Alkohol- und Drogenproblem“, sagte der Vorsitzende Richter Andreas Herzog. Deshalb sei der 63-Jährige vor Jahren schon in ein Methadonprogramm aufgenommen worden. „An diesem Tag hatte er bereits mittags mit Alkohol zugeschlagen“, ergänzte Herzog.

Verminderte Schuldfähigkeit

Die Aussage des Angeklagten „war für das Gericht nicht nachvollziehbar“. Der 63-Jährige sagte aus, seinen Freund nur mit einem kleinen Stich in die Brust gestochen zu haben. Der Richter ging noch einmal auf die Intensität der beiden Stiche ein. „Zwei Stiche im oberen Bereich der Brust. Einer davon in Herznähe. Der andere Stich hat die Lunge in Mitleidenschaft gezogen. Es bestand glücklicherweise keine absolute Lebensgefahr“, stellte Herzog fest.

Die Kammer geht im Urteil wegen des alkoholisierten Zustands von verminderter Schuldfähigkeit und von einem minderschweren Fall aus. Dem Angeklagten wird zusätzlich die Beleidigung und Bedrohung von zwei Polizeibeamten angelastet, die ihn betrunken mit einer Flasche Wodka in der Hand von der Landesstraße auf den Bürgersteig verwiesen. Einem der Beamten hatte er gedroht, ihm beim nächsten Mal den Kopf abschneiden zu wollen. Gegen das Urteil ist Revision möglich.