Für Samstag, 23. Juli, 17 Uhr, lädt die Zweibrücker Einzelhändlervereinigung Gemeinsamhandel wieder zu eleganten Tafelfreuden beim „Dinner in Weiß“ ein.

Zum gemeinsamen Speisen in weißer Garderobe trifft man sich an einem dafür ausgewählten Ort in Zweibrücken. Wo die Veranstaltung stattfindet, wird erst fünf Tage vor dem Ereignis bekanntgegeben. Der Ort soll sich im Herzen der Stadt befinden – an einer Stelle, an der das Dinner bisher noch nicht stattgefunden hat. Tischdecken oder Hussen sollten passend für Biertischgarnituren mitgebracht werden. Die lange weiße Tafel soll Gelegenheit zum zwanglosen Speisen bieten – und dazu, nette Menschen kennenzulernen.

Erlaubt ist ausschließlich weiße Kleidung bei Damen, Herren und Kindern. Die Schuhe dürfen andersfarbig sein. Mitzubringen sind Accessoires wie weiße Tischdecken (nicht aus Papier), weiße Hussen und Decken für die Bänke, weiße Stoffservietten und ebensolches Geschirr. Besteck, Gläser, Windlichter und Kerzenleuchter dürfen aus Silber oder Glas bestehen. Vasen mit Blumenschmuck sind gerngesehen. Die Getränke sollten sich an den mitgebrachten Speisen orientieren. Wunderkerzen fürs Finale sind erwünscht.

Info

Bei schlechtem Wetter wird vorab über www.gemeinsamhandel-zw.de, www.zweibruecken.de und auf facebook mitgeteilt, ob das Dinner stattfindet. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung hier ist erwünscht.