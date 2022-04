Die Stadt Homburg lädt ab Samstag, 16. April, bis Dienstag, 19. April, zur Osterkirmes an den Platz des ehemaligen Hallenbades ein. Zum Finale ist sogar ein Feuerwerk geplant.

Die Kirmes musste wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre in Folge ausfallen. Für dieses Jahr hoffen die Schausteller, dass wieder Normalität auf dem Festplatz einkehrt. Neben klassischen Kirmes-Ständen, an denen es gebrannte Mandeln, Zuckerwatte und Co. gibt, werden mehrere Fahrgeschäfte aufgebaut: unter anderem ein Riesenrad, Autoscooter sowie Kinderflieger. Am Dienstagabend gibt es ab 22 Uhr zudem ein Feuerwerk.