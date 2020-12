Das im ehemaligen Kaufhallen-Gebäude, später City-Outlet, eingerichtete Impfzentrum für Zweibrücken und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land bereitet sich darauf vor, ab dem 4. Januar, einem Montag, erste Bürger mit dem am Montag für Deutschland und die EU zugelassenen, vor Coronavirus-Erkrankungen schützenden Biontech-Präparat zu impfen. „Wir erwarten die ersten Dosen, können aber nicht sagen, wann sie eintreffen werden“, sagte Impfkoordinator Matthias Freyler am Abend. Bevor im Zentrum am Busbahnhof selbst geimpft wird, werden Impfstoffe und Material für die sogenannten mobilen Impfteams von Deutschem Roten Kreuz (DRK) und der Kassenärztlichen Vereinigung von Freyler und seinen Helfern bereitgestellt. Die mobilen Teams werden zunächst besonders zu Schützende der durch Bundesverordnung festgelegten höchsten Stufe, Bewohner von Pflegeheimen und Pflegekräfte sowie besonders gefährdetes medizinisches Personal, vor Ort impfen – auf freiwilliger Basis. Die Abfrage in den Pflegeheimen sei in der vergangenen Woche gestartet worden, sagt Hans Prager vom DRK Südwestpfalz. Man stelle gerade die Impfteams zusammen. „Wenn Impfstoff da wäre, könnten wir sofort anfangen. Personell wäre das machbar“, sagte Prager am Montag. Zur Gruppe der am ersten zu Impfenden gehören auch über 80-Jährige. Nach Angaben des Statistischen Landesamt leben in Zweibrücken rund 2600 Über-80-Jährige, in der Verbandsgemeinde Zweibrücken Land rund 1150. Da die Impfung unbedingt freiwillig ist, könne zurzeit niemand sagen, wie viele der zur ersten Gruppe Zählenden sich tatsächlich schützen lassen wollen, sagt der kommunale Impfkoordinator Matthias Freyler. Bis in der ehemaligen Kaufhalle die ersten Impfspritzen aufgezogen werden, werden die Abläufe in dieser Woche und zwischen den Jahren noch weiter eingeübt, nach Freylers Worten einem Stresstest unterzogen.