Der Zweibrücker Bildhauer Maximilian Hutlett wäre am Samstag 90 Jahre alt geworden. Lange Zeit war sein Werk in der Versenkung verschwunden. Jetzt erlebt es eine Renaissance – nicht nur in seiner Heimatstadt. Im Mai eröffnet der frühere Vorsitzende des Zweibrücker Kunstvereins, Wolfgang Thomeczek, in seiner Tiefenthaler Galerie in der Nähe von Grünstadt eine Ausstellung mit über 30 plastischen Werken des Bildhauers. Es ist die erste nach zehn Jahren, die Hutletts Werk wieder würdigt – nach dem Auftritt im Museum seiner Heimatstadt 2013. Thomeczek hat auch die Hoffnung, dass Zweibrücken eine Straße nach dem 2018 in Wachenheim gestorbenen Maximilian Hutlett benennt.

