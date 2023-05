Von Patrick Göbel

Nachdem am Donnerstag bei einem Brand in einem Wohnhaus in Saarbrücken-Güdingen sieben Personen verletzt wurden, nahm die Polizei am Freitag einen Mann fest. Die Ermittlungen des Dezernats für Brandermittlungen ergaben, dass der 52-Jährige das Feuer in seiner Wohnung vorsätzlich gelegt hat. Er räumte gegenüber den Ermittlern die Tat ein. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen besonders schwerer Brandstiftung erlassen. Er befindet sich nun in der JVA Saarbrücken. Der Sachschaden an dem Wohngebäude wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.