Fußball Nach vier Monaten Pause gleich Derby Wattweiler gegen Mittelbach
Das letzte Spiel des TuS Wattweiler vor der Winterpause fand schon Mitte November (2:7-Niederlage beim SV Ixheim II) statt. Am Sonntag, 15 Uhr, erwartet der Tabellenzweite die auf dem siebten Tabellenplatz liegende TSG Mittelbach-Hengstbach.
Jürgen Bachert, Trainer des
Des Trainers Ungewissheit
„Die Derbys gegen die TSG sind immer heiß umkämpft. Leider weiß ich noch nicht genau, mit welchen Spielern ich rechnen kann. Das entwickelt sich meist erst zum Sonntag hin, da ich öfters mal auf Schichtarbeiter und Polizisten Rücksicht nehmen muss. Wir wollen bestmöglich stehen und dann schauen, was sich ergibt“, sagt Bachert. Größtenteils haben sie es beim Klub vom Raulstein bisher immer hinbekommen, eine schlagkräftige Elf zu stellen. Mit Rang zwei, das gibt auch Bachert zu, hat kaum einer gerechnet. „Wir können bisher gegen alle mithalten. Nur Contwig II hebt sich ab, obwohl wir gegen die nur 3:4 verloren haben.“
Die Gastgeber wollen aber nicht nur das Duell gegen den Stadtteil-Nachbarn gewinnen, sie brauchen die Punkte auch, weil sie ihre derzeitige Platzierung halten wollen. Denn der SV Ixheim II lauert mit nur zwei Punkten Rückstand (24) dahinter. „Wir möchten wieder gut starten. Und natürlich so lange es geht, am liebsten bis zum Ende, vorne bleiben“, veranschaulicht Bachert. „Am Sonntag wollen wir wie immer das Spiel bestimmen, dem Gegner unsere Spielart diktieren. Die hängt davon ab, wer zur Verfügung steht, aber meine Jungs haben alle Systeme drauf. Und im Fußball ist es einfach: Du musst vorne knipsen, um zu gewinnen.“
„Bei Laune halten“
Christian Arnold von der
Dennoch ist auch bei ihm die Vorfreude groß, endlich mal wieder Fußball zu spielen, wenn es um etwas geht. „Testspiele sind ja schön und gut. Aber eine echte Aussage über deine eigene Form oder die deines Gegners gibt das nicht.“ Daher tut er sich mit einem Tipp für Sonntag schwer. „Keiner weiß im Prinzip nach vier Monaten Pause richtig, wo er steht.“
Durchwachsene Runde
Die Mittelbacher haben ihre Partien in der Vorbereitung genutzt, „um mal etwas umzustellen und auszuprobieren“. Manches wurde gezielt gesteuert, manches war aus der Not geboren, weil Spieler aus verschiedensten Gründen nicht da waren. Die TSG spielt bisher anhand des Verhältnisses von sieben Siegen zu gleich vielen Niederlagen eine „durchwachsene Runde“, findet der TSG-Coach.
Dennoch braucht er sich für das Spiel gegen den TuS keine Motivationsrede auszudenken: „Wer am Sonntag einen extra Ansporn braucht und keinen Ehrgeiz hat, das Spiel zu gewinnen, der ist fehl am Platz.“ Es gebe doch kaum was Besseres, als nach der Pause direkt mit so einem brisanten Derby zu starten. „Da wird ein Zweikampf auch mal härter geführt, weil keiner gegen den Nachbarn verlieren möchte. Aber alles muss im Rahmen bleiben, jeder muss am nächsten Tag wieder arbeiten“, appelliert Arnold an die Vernunft beider Teams, es nicht zu übertreiben.