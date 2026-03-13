Nach einer langen Winterpause darf der TuS Wattweiler in der C-Klasse West mal wieder um Punkte spielen. Los geht es mit einem altbekannten Stadtteil-Derby.

Das letzte Spiel des TuS Wattweiler vor der Winterpause fand schon Mitte November (2:7-Niederlage beim SV Ixheim II) statt. Am Sonntag, 15 Uhr, erwartet der Tabellenzweite die auf dem siebten Tabellenplatz liegende TSG Mittelbach-Hengstbach.

Jürgen Bachert, Trainer des TuS Wattweiler , bekennt, dass er froh ist, wenn der Verband seine neuen Richtlinien verwirklicht, „und die unteren Klassen hoch in die B-Klasse kommen und es mehr Spiele gibt“. Denn so, wie es derzeit ist, sei es kein Dauerzustand, beklagt er. „Diese langen Pausen zwischendrin kann eigentlich kein Verein wirklich verkraften.“ Noch ist die neue Struktur aber Zukunftsmusik. Am Sonntag geht es für Bachert und den TuS auf dem eigenen Rasen erst mal ums Tagesgeschäft gegen die TSG Mittelbach-Hengstbach. Ein Nachbarschaftsduell gleich zum Start ins neue Fußballjahr – ein Grund, sich noch mehr zu freuen.

Des Trainers Ungewissheit

„Die Derbys gegen die TSG sind immer heiß umkämpft. Leider weiß ich noch nicht genau, mit welchen Spielern ich rechnen kann. Das entwickelt sich meist erst zum Sonntag hin, da ich öfters mal auf Schichtarbeiter und Polizisten Rücksicht nehmen muss. Wir wollen bestmöglich stehen und dann schauen, was sich ergibt“, sagt Bachert. Größtenteils haben sie es beim Klub vom Raulstein bisher immer hinbekommen, eine schlagkräftige Elf zu stellen. Mit Rang zwei, das gibt auch Bachert zu, hat kaum einer gerechnet. „Wir können bisher gegen alle mithalten. Nur Contwig II hebt sich ab, obwohl wir gegen die nur 3:4 verloren haben.“

Die Gastgeber wollen aber nicht nur das Duell gegen den Stadtteil-Nachbarn gewinnen, sie brauchen die Punkte auch, weil sie ihre derzeitige Platzierung halten wollen. Denn der SV Ixheim II lauert mit nur zwei Punkten Rückstand (24) dahinter. „Wir möchten wieder gut starten. Und natürlich so lange es geht, am liebsten bis zum Ende, vorne bleiben“, veranschaulicht Bachert. „Am Sonntag wollen wir wie immer das Spiel bestimmen, dem Gegner unsere Spielart diktieren. Die hängt davon ab, wer zur Verfügung steht, aber meine Jungs haben alle Systeme drauf. Und im Fußball ist es einfach: Du musst vorne knipsen, um zu gewinnen.“

„Bei Laune halten“

Christian Arnold von der TSG Mittelbach-Hengstbach hat die gleiche Meinung wie Bachert bezüglich der langen Spielpause. „Du bist gezwungen, die Jungs die ganze Zeit bei Laune zu halten, damit sie dir nicht weglaufen“, sagt er dazu. „Sonst merken die: Hoppla, es geht am Wochenende auch ohne Fußball.“ Der TSG-Spielertrainer hat es geschafft, seine Spieler lange genug auf den Trainingsplatz zu bekommen sowie genügend Testspiele und Hallenturniere zu organisieren, um die Winterpause sinnvoll zu nutzen.

Christian Arnold Archivfoto: MML

Dennoch ist auch bei ihm die Vorfreude groß, endlich mal wieder Fußball zu spielen, wenn es um etwas geht. „Testspiele sind ja schön und gut. Aber eine echte Aussage über deine eigene Form oder die deines Gegners gibt das nicht.“ Daher tut er sich mit einem Tipp für Sonntag schwer. „Keiner weiß im Prinzip nach vier Monaten Pause richtig, wo er steht.“

Durchwachsene Runde

Die Mittelbacher haben ihre Partien in der Vorbereitung genutzt, „um mal etwas umzustellen und auszuprobieren“. Manches wurde gezielt gesteuert, manches war aus der Not geboren, weil Spieler aus verschiedensten Gründen nicht da waren. Die TSG spielt bisher anhand des Verhältnisses von sieben Siegen zu gleich vielen Niederlagen eine „durchwachsene Runde“, findet der TSG-Coach.

Dennoch braucht er sich für das Spiel gegen den TuS keine Motivationsrede auszudenken: „Wer am Sonntag einen extra Ansporn braucht und keinen Ehrgeiz hat, das Spiel zu gewinnen, der ist fehl am Platz.“ Es gebe doch kaum was Besseres, als nach der Pause direkt mit so einem brisanten Derby zu starten. „Da wird ein Zweikampf auch mal härter geführt, weil keiner gegen den Nachbarn verlieren möchte. Aber alles muss im Rahmen bleiben, jeder muss am nächsten Tag wieder arbeiten“, appelliert Arnold an die Vernunft beider Teams, es nicht zu übertreiben.