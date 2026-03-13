Wie es sich anfühlt, wenn aus einem geplanten zehntägigen Traumurlaub plötzlich ein Horrortrip wird? Davon können Skender und Luljeta Gashi aus Zweibrücken berichten.

Skender und Luljeta Gashi waren auf Einladung ihres Sohnes Senad nach Dubai gereist. Es sollte ein zehntägiger Traumurlaub werden. Doch als die beiden noch keine zwei Tage dort waren, mussten sie einen iranischen Militärangriff miterleben. Erst nach einem nervenaufreibenden Buchungsmarathon fanden sie einen Rückflug und kehrten jetzt wohlbehalten nach Deutschland zurück.

Der Luftraum über Dubai war zeitweise gesperrt oder stark eingeschränkt. Mehrere gebuchte Flüge wurden kurzfristig wieder gestrichen. Die ganze Zeit verbrachten die Gashis in großer Ungewissheit. „Mein Mann und ich wollten schon immer einmal nach Dubai reisen. Unser Sohn Senad, der schon öfter dort war, hat uns diesen Wunsch erfüllt“, erzählt Luljeta Gashi. Ende Februar war es dann so weit: Das Ehepaar flog von Frankfurt in die Glitzermetropole, Senad Gashi reiste aus Thailand an.

Imposante Skyline und freundliche Menschen

Schon bei der Ankunft zeigte sich das Paar beeindruckt von der imposanten Skyline, den goldgelben Palmenstränden und der Freundlichkeit der Menschen. „Inmitten der Stadt hätte man vom vielen Hochschauen zu den Wolkenkratzern fast eine Genickstarre bekommen“, erinnert sich Luljeta Gashi. Doch bereits am zweiten Reisetag war die Idylle vorbei. „Wir bekamen eine Reisewarnung auf Arabisch. Mit einer Dolmetscher-App auf meinem Smartphone konnte ich sie übersetzen.“

Zunächst dachte das Ehepaar an einen Testalarm – ähnlich wie beim Warntag in Deutschland. Doch kurze Zeit später brach in der Stadt Panik aus. „Überall hörte man Geschrei, und plötzlich war klar: Das ist ernst.“ Kurz darauf wurden alle Hotelgäste vom Personal aufgefordert, im Gebäude zu bleiben und das Hotel nicht mehr zu verlassen. „Oh Gott, da passiert etwas Großes“, war der erste Gedanke, der Luljeta Gashi durch den Kopf schoss. Ihr Mann ergänzt: „Ab diesem Moment war die Angst unser ständiger Begleiter.“

Gelähmt und ohnmächtig gefühlt

Das Gefühl, Tausende Kilometer von zuhause entfernt in einem Krisengebiet festzusitzen, habe sich wie eine Art Lähmung und Ohnmacht angefühlt. Die ganze Glitzerwelt, die sie vorher umgeben hatte, sei plötzlich nichts mehr wert gewesen, sagt das Ehepaar. Das sonst so pulsierende Leben der Stadt sei nahezu zum Erliegen gekommen. „Man konnte die Angst und Verunsicherung richtig spüren – zeitweise wirkte Dubai wie eine Geisterstadt.“

Wie viele andere Gestrandete wollten die Gashis nur noch möglichst schnell nach Hause. Täglich kam es zu iranischen Angriffen auf die Stadt und die angrenzende Region. „Ein paar Mal haben wir es sogar krachen gehört“, berichtet Skender Gashi. Doch wegen der Luftraumsperrungen, und weil Tausende Menschen gleichzeitig ausreisen wollten, wurde ein Rückflug nach dem anderen gestrichen. Sohn Senad in Dubai und Schwiegersohn Tobias Müller in Zweibrücken versuchten dennoch unermüdlich, neue Flüge zu buchen. Als klar wurde, dass die Heimreise noch dauern würde, hielten sich die Gashis meist in der Nähe ihres Hotels auf, um bei einer Warnung schnell ins Gebäude oder in die Tiefgarage flüchten zu können.

Mit schwarzem Humor am goldenen Strand

Weniger gefährlich sei es im Umland gewesen. Senad Gashi, der sich in der Region gut auskennt, übernahm kurzerhand die Rolle des Reiseleiters und fuhr mit seinen Eltern im Mietwagen unter anderem in eine nahe gelegene Wüstenregion und an einen Strand. Trotz der angespannten Lage sorgte vor allem Skender Gashi mit schwarzem Humor und Witzeleien für etwas Auflockerung. Als schließlich feststand, dass der Rückflug tatsächlich stattfinden würde, konnten es die beiden kaum glauben. „Als wir endlich im Flugzeug saßen, war das ein unglaubliches Gefühl“, erzählt Luljeta Gashi. Doch dann der nächste Schock: „Wir mussten drei Stunden warten, bis wir endlich Starterlaubnis bekamen“, berichten beide. „Wir waren hundemüde und hatten ständig Angst, dass auch dieser Flug noch abgesagt wird.“

Einen Direktflug nach Frankfurt gab es nicht – nur eine Verbindung über Istanbul. Durch die dreistündige Verspätung in Dubai verpasste das Ehepaar beinahe seinen Anschlussflug in der türkischen Metropole. „Wenn wir dort zehn Minuten später gelandet wären, wäre die Maschine nach Frankfurt schon weg gewesen“, sagt Gashi senior. Nach dem rund dreieinhalbstündigen Flug nach Frankfurt wurden die beiden schließlich von ihrer Tochter Denada und Schwiegersohn Tobias am Terminal abgeholt.

„Als wir gegen 22 Uhr daheim ankamen und die Haustür aufschlossen, war das das schönste Gefühl der Welt“, beschreibt Luljeta Gashi ihre Emotionen. „Wir sind einfach nur noch ins Bett gefallen und haben bis zum nächsten Morgen um 10 Uhr geschlafen.“ Auch Chihuahua-Rüde Rocky freute sich über die Rückkehr seiner Besitzer. Während der Reise war die vierbeinige „Alarmanlage“ der Familie bei Tochter Denada gewesen.