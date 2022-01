Nachts gibt es kein Geld mehr bei der Sparkasse. Nach einem neuerlichen Vorfall von Vandalismus in der Filiale in der Münzstraße wird die Sparkasse Südwestpfalz den Zugang zum SB-Bereich nun nachts komplett schließen.

Wegen verschiedener Vorfälle im Foyer ihrer Geschäftsstelle am Schlossplatz hatte die Sparkasse schon vor Weihnachten reagiert und den dortigen Hauptzugang zum SB-Bereich nach 18.30 Uhr gesperrt. „Vandalismus und Verschmutzungen lassen uns keine andere Wahl“, hatte der Sparkassenvorstand damals erklärt. „Wir sehen, dass weder durch Kontrollgänge der Polizei noch durch den eigens von uns engagierten Sicherheitsdienst Randalierer von ihren unsinnigen Taten abgehalten werden können“, teilt der Vorstand jetzt nach dem erneuten Schaden in der Nacht zum Sonntag mit.

Nach Mitternacht war im SB-Bereich in der Münzstraße ein 32-Jähriger entdeckt worden, der stark alkoholisiert war und blutete. Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm knapp 2,7 Promille. Der Mann hatte wohl den Türöffner innen abgerissen und sich dabei verletzt, sodass sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Polizei und Rettungsdienst mussten ihn aus seiner misslichen Lage befreien.

In der VR-Bank wurde ein Gemälde gestohlen

Um weiteren Schaden abzuwenden und sich gegen Vandalismus zu schützen, hält die Sparkasse nun bis auf Weiteres die Eingänge Schlossplatz und Münzstraße ab 18.30 Uhr geschlossen. Der Zutritt ist erst wieder morgens ab 6 Uhr über den Eingang Schlossplatz und ab 7.30 Uhr über den Eingang Münzstraße möglich.

Wie ergeht es anderen Geldinstituten in Zweibrücken? Die VR-Bank hat ihren Selbstbedienungsbereich rund um die Uhr geöffnet. Der Zugang ist über die VR-Bankcard möglich. Den Begriff Selbstbedienung hatte zumindest ein Kunde sehr weitgehend ausgelegt. „Für unsere Geschäftsstelle Zweibrücken ist ein Vorfall zu vermelden. Es wurde ein Gemälde gestohlen“, teilte Jutta Diehl mit, die für die Öffentlichkeitsarbeit der VR-Bank zuständig ist. Anhand von Bildern der Überwachungskameras habe die Bank Anzeige erstatten können. Das Verfahren laufe noch.

Bei Sparda hat sich das Problem verlagert

Der Pressesprecher der Sparda-Bank Südwest, Andreas Manthe, meinte spontan, dass die Bank eine Risiko-Analyse für ihre Filialen in Auftrag gegeben hatte. „Das stand im Zusammenhang mit Leuten, die ohne Karte Geld abheben“, umschreibt er die Szene der Automatensprenger. Man habe in der Zweibrücker Filiale schon ähnliche Probleme wie die Sparkasse gehabt. „Das hat sich aber verlagert. Wir haben nicht vor, die Öffnungszeiten zu ändern“, so Manthe. Die Filiale habe bis 22 Uhr geöffnet.