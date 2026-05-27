Am Dienstagmorgen kam es in Zweibrücken zu vielen Staus, unter anderem in der Gottlieb-Daimler-Straße am Kinokreisel. Die A8 zwischen Ernstweiler und Einöd war nämlich für dreieinhalb Stunden gesperrt gewesen. Grund war ein Unfall, wie die Polizei am Mittwochmittag auf Nachfrage mitteilt. Eine 24 Jahre alte Autofahrerin sei gegen 7.30 Uhr rund 300 Meter vor der Anschlussstelle Einöd wegen eines liegengebliebenen Autos von der rechten auf die linke Spur gewechselt. Auf der linken Spur habe sie einen Kleintransporter übersehen und stieß mit ihm zusammen. Verletzt worden sei niemand, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Die Polizei bemerkte bei dem Auto, dem die 24-Jährige ausgewichen war, auslaufenden Diesel und Öl. Während der Reinigungsarbeiten wurde der Teil der A8 für dreieinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde an der Abfahrt Ernstweiler abgeleitet. Das Pannenauto wurde abgeschleppt. Es sei wegen eines technischen Defekts liegengeblieben, sagt die Polizei.