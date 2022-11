Um die 11.000 Euro soll der Sachschaden betragen, der bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der A8 bei Zweibrücken kurz nach der Ausfahrt Contwig/Flughafen in Fahrtrichtung Pirmasens entstanden ist. Laut Polizei hat eine Citroën-Fahrerin beim Auffahren auf die Autobahn ein Hyundai-Elektroauto übersehen, das dort auf der rechten Spur unterwegs war. Beide Fahrzeuge trugen Zweibrücker Kennzeichen. Beim Zusammenstoß wurde der Hyundai an der Front beschädigt, während der Citroën-Kleinwagen in den Straßengraben schleuderte und demoliert wurde. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin mit Schmerzen in Armen und Beinen zusammen mit ihrem Kind vorsorglich ins Krankenhaus. Der Hyundai-Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Die Zweibrücker Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und nahm ausgelaufenes Benzin auf, während zwei Fahrzeuge vom Abschleppdienst Kaufmann die beiden Unfallautos abtransportierten. Die einseitige Sperrung des rechten Fahrstreifens dauerte eine knappe Dreiviertelstunde. Die Polizei mit zwei Streifenwagen und der Rettungsdienst waren im Einsatz.