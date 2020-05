Nach einem Unfall an der Anschlussstelle Homburg/Bexbach zur Autobahn 8 sucht die Polizei nach Zeugen. Am Donnerstagmorgen, 7. Mai, prallten gegen 7.45 Uhr an der Kreuzung der B 423 in Höhe des Mitfahrerparkplatzes Reiskirchen ein Lkw mit Bad Kreuznacher KH-Nummernschild und ein grauer VW Touran mit Völklinger VK-Kennzeichen zusammen. Der Laster sei auf der B 423 von Bexbach her kommend in Richtung Homburg unterwegs gewesen; der Personenwagen wollte von Reiskirchen her auf die A 6 nach Mannheim auffahren. Die Homburger Polizei (06841/1060) sucht Zeugen, die sagen können, für welchen Unfallgegner die Ampel Rot angezeigt hat.