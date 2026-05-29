Wegen des Teil-Abzugs der UGG könnten viele Zweibrücker vorerst keine Glasfaser bekommen. Die Stadt möchte wissen, wer überhaupt Turbo-Internet haben will.

Die Glasfaserfirma UGG schließt nun doch nicht alle Zweibrücker ans Turbo-Internet an. Und auch die anderen Firmen, etwa Telekom und 1&1, konzentrieren sich derzeit nur auf bestimmte Gebiete in der Stadt. Besonders betroffen vom UGG-Teilabzug sind die Vororte – mit Ausnahme von Mörsbach, dort will die UGG noch ausbauen. Oberbürgermeister Marold Wosnitza will den Breitbandausbau weiter vorantreiben. Der UGG-Teilabzug sei zwar ein Rückschlag, jedoch nicht das Ende des Glasfaser-Traums. Gleichzeitig macht der Rathaus-Chef kein Geheimnis daraus, dass sich die Stadt den Ausbau aus eigener Tasche nicht leisten kann und auf Internetfirmen, die eigenwirtschaftlich Glasfaser verlegen, angewiesen ist.

Nun gibt es einen Plan: Die Stadt setzt ein Schreiben auf, schickt das an jene Zweibrücker, die aktuell nicht in einem Glasfaser-Ausbaugebiet wohnen; zum Beispiel an die Mittelbacher, Wattweilerer und Co. In dem Brief wird gefragt, ob die Leute überhaupt Glasfaser wollen. „Nicht jeder will ja einen Anschluss. Meine Mutter zum Beispiel würde sich kein Glasfaser ins Haus legen lassen“, sagt Wosnitza. Mit den Angaben der Leute könne dann potenziellen Glasfaser-Firmen gezeigt werden, ob es in einem Gebiet genug potentielle Kunden gibt. Wosnitza erhofft sich, dass Glasfaser-Firmen dann eher gewillt sind, mit dem Ausbau zu beginnen. UGG, Versatel und Co. bauten eigenwirtschaftlich aus. Für die Firmen müsse sich die Arbeit finanziell lohnen. Schließen am Ende nur wenige Anlieger einen Glasfaser-Vertrag ab, dann werde nicht ausgebaut.