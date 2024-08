Nachdem er am Telefon gedroht hat, eine beim Merziger Kreisjugendamt beschäftigte Person umzubringen, ist ein 31 Jahre alter Mann am Mittwochmittag festgenommen worden. Wie Stephan Laßotta, Sprecher des Saar-Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken berichtet, hatte der im Kreis Merzig wohnende Mann gegen 10.30 Uhr übers Telefon angekündigt, die Person „umzubringen“. Die Polizei ermittelte die Identität des Mannes, gegen 11.50 Uhr nahmen in Spezialeinheiten fest, so Laßotta. Bei der Festnahme sei der Mann leicht verletzt worden. Der 31-Jährige sei bereits durch Gewalt- und Rauschgiftdelikte polizeibekannt. Die Ermittlungen dauern an.