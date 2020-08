Nach dem tödlichen Unfall zwischen Wattweiler und der Landesgrenze zum Saarland werden am Dienstag an der Unfallstelle weitere Schäden beseitigt. Nach Mitteilung der Stadt wird am Steilhang unter anderem der durch ausgelaufenes Benzin und Öl kontaminierte Boden erneuert. Hierfür wird eine Fahrbahnhälfte der Kreisstraße als Arbeits- und Stellfläche genutzt und deshalb gesperrt. Der Verkehr über die andere Fahrbahnhälfte wird mittels Ampel geregelt.