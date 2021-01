[Aktualisiert 13:02 Uhr] Auf der A8 in Richtung Pirmasens staute sich am Dienstagmorgen zwischen Bubenhausen und dem Outlet der Verkehr, so dass die Autos nicht mehr vorankommen. Laut der Polizei blockierten Lastwagen die Fahrspur. Die Strecke führt dort bergauf und ist wegen einer Baustelle teilweise nur einspurig befahrbar. Gegen Mittag meldete die Polizei, dass die Autobahn weder frei sei und Räumfahrzeuge im Einsatz waren.