Im Oktober will die Sparkasse ihre Selbstbedienungsfilialen in Bubenhausen und Hornbach wieder öffnen. An beiden Standorten waren im Mai 2023 Automaten gesprengt worden.

Die Sparkasse teilt mit: „In den vergangenen zwei Jahren wurde die Sparkasse Südwestpfalz von einer Serie von Sprengungen an Geldautomaten heimgesucht. Insgesamt kam es zu sechs Sprengungen und drei weiteren Versuchen an verschiedenen Standorten.“ An vier Standorten will die Sparkasse im Oktober den Betrieb wieder aufnehmen. Dazu zählen neben der Selbstbedienungsfiliale in Bubenhausen und dem gemeinsam mit der VR-Bank Südwestpfalz betriebenem SB-Standort in Hornbach die Geschäftsstelle in Vinningen und die SB-Stelle in Fischbach. Die Geschäftsstelle Contwig, die im September 2023 und im April 2024 im Visier von Automatensprengern war, wird künftig auch wieder an Wochenenden öffnen. Alle Geschäftsstellen und SB-Standorte bekommen Sicherheitsrollladen und bleiben zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen. Die durch eine Sprengung zerstörte Geschäftsstelle in Thaleischweiler soll spätestens im Frühjahr 2025 wieder öffnen. Bis dahin gibt es eine Zwischenlösung in Rieschweiler, wo die Geschäftsstelle wieder in Betrieb genommen wird.