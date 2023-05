Nach der Sprengung eines Geldautomaten am vergangenen Samstag in Hornbach verschärft die Sparkasse Südwestpfalz ihre Sicherheitsmaßnahmen. Um die Gefahr weiterer Sprengungen zu mindern, werden in drei Selbstbedienungsfilialen „für eine Übergangszeit keine Bargeldbestände mehr vorgehalten“, erklärte Sparkassensprecherin Iris Steuer am Dienstag. „Bis zur Umsetzung von weiteren Sicherheitsmaßnahmen“, so Steuer, „werden in den SB-Stellen Trulben, Heltersberg und Rieschweiler keine Bargeldbestände mehr vorgehalten“. Das Ein- und Auszahlen von Bargeld sei „in dieser Übergangszeit dann leider nicht mehr möglich“. Die Automaten für Überweisungen, Kontoauszüge und sonstige Vorgänge bleiben in Betrieb. In der Geschäftsstelle Vinningen gebe es Bargeld im Geldautomaten nur noch während der Dienstzeiten (Montag bis Freitag 9 bis 12.30 Uhr sowie Donnerstag 13.30 bis 18 Uhr).

Der hochexplosive Sprengstoff, der von den Tätern eingesetzt werde, berge „ein hohes Risiko für Leib und Leben unbeteiligter Dritter“, so Iris Steuer. „Wir sind daher in der Pflicht, nicht nur, was die Sicherheit der jeweiligen Gebäude angeht, sondern vielmehr, was den Schutz der Anwohner und Kunden betrifft, alles zu tun, um die Täter von weiteren Sprengungen abzuhalten.“ Bewusst würden die verschärften Maßnahmen an Filialstandorten in Grenznähe zu Frankreich umgesetzt.