Die genossenschaftliche VR-Bank Südwestpfalz und die dem Landkreis und der Stadt Zweibrücken gehörende Sparkasse Südwestpfalz haben nun auch in Zweibrücken ihre erste gemeinsam Selbstbedienungsfiliale in Betrieb genommen: in der Tschifflicker Straße 30 , dem alten VR-Bank-Standort in Niederauerbach. Seit Freitag bekommen Sparkassen-Kunden die Übersicht über ihre Kontostände an einem Selbstbedienungs-Automaten in der VR-Bank-Filiale ausgedruckt und können Bargeld abheben. Geld eingezahlt werden kann nicht.

Aus der VR-Bank-Filiale Niederauerbach war 2018 das Personal abgezogen worden. Seitdem besorgen Automaten Grundfunktionen. Die Sparkasse Südwestpfalz hatte in Niederauerbach seit vergangenem Jahr auch nur noch Automatenbetrieb. Der Standort in der Hofenfelsstraße wurde vergangenen Woche ganz aufgegeben. 250 Meter weiter, in der Tschifflicker Straße, nutzt man nun die Geräte der VR-Bank mit – gegen Beteiligung an den Betriebskosten. Die auch an anderen Standorten und mit anderen Partnern – in Wallhalben etwa ist es für die Sparkasse die Volksbank Kaiserslautern – bewährte Kooperation sei eine Reaktion auf den anhaltenden Kostendruck, heißt es von beiden Banken.