Plötzlich auf ein Auto geschossen hat ein Mann am Montagabend, 21. Juli, in der Innenstadt von Völklingen bei Saarbrücken. Der Wagen hatte an einer roten Ampel an der Kreuzung Moltkestraße angehalten. Unvermittelt hörte der Fahrer einen lauten Knall. Kurz darauf fand er im Blech seines Autos eine Delle vor. Der Mann alarmierte er die Polizei. Diese rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter dem Sondereinsatzkommando (SEK), in die Innenstadt aus. Schwer bewaffnete Polizeikräfte stellen den Schützen im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine Gasdruckpistole, wurde sichergestellt. Das Motiv für die Tat ist unklar; die Polizei ermittelt.