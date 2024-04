Den rund 80 Kindern und dem Personal der städtischen Kindertagesstätte „Bei den Fuchslöchern“ wird der Dienstagmittag noch einige Zeit in Erinnerung bleiben. Wegen eines Schmorbrands mussten sie bei Regen gegen 11.15 Uhr die Kita-Räume verlassen und rund eine halbe Stunde im Hof ausharren. „Ursache war ein durchgebrannter Kondensator einer Deckenlampe im Turnraum, der ein wenig Rauch verursacht hat und auch gestunken hat“, erklärt der stellvertretende Stadtfeuerwehrinspekteur Sven Blinn.

Die Feuerwehr war mit zehn Mann und einem Fahrzeug im Einsatz und hat die Räume belüftet. Ebenfalls vor Ort waren die Besatzungen mehrerer Rettungswagen, die bei der Evakuierung in den Hof halfen und dabei, die Kinder nach dem Einsatz wieder in das Gebäude zu bringen. Auch ein Streifenwagen war im Einsatz. „Aus unserer Sicht war das schnell erledigt. Wir haben das Gebäude belüftet und die Kinder konnten aus dem Regen dann wieder in einen anderen Gebäudeteil, der nicht betroffen war“, erklärt Blinn, der die gute Zusammenarbeit mit Rettungskräften und Erzieherinnen lobt. „Das hat gut funktioniert, alles hat reibungslos und sehr diszipliniert geklappt“, so Blinn. Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehrleute wieder abrücken.