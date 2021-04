Sehr gestaunt hat eine Autofahrerin, die am Mittwoch, 27. April, neben der Straße in Homburg-Erbach eine Schlange entdeckt hat. Das Tier ringelte sich auf einem Grünstreifen an der Spandauer Straße. Die Frau verständigte die Homburger Feuerwehr. Wie diese berichtet, rückten die Wehrleute aus und fingen die Schlange ein. Das Tier wurde in den Neunkircher Zoo gebracht. Das Reptil entpuppte sich als Ringelnatter. Diese Tierart ist in Mitteleuropa heimisch und für Menschen vollkommen ungefährlich.