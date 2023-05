Nach der Attacke einer Gruppe junger Leute auf einen 20-Jährigen in der Nacht auf Samstag ist die Zweibrücker Polizei immer noch dabei, sich „ein genaues Bild des Vorfalls“ und der Hintergründe zu verschaffen. Dies sagte der stellvertretende Inspektionsleiter Matthias Mahl auf Anfrage zur RHEINPFALZ. Wie berichtet, soll der 20-Jährige gegen 1 Uhr vor der Westpfalzhalle unterwegs gewesen sein, als er von sieben bis acht Unbekannten angegriffen und geschlagen wurde. Mit Gesichtsverletzungen wurde er vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach den Erkenntnissen, die der Polizei inzwischen vorliegen, hatte sich der 20-Jährige in Begleitung eines Freundes zu Fuß auf der Bleicherstraße befunden; in räumlicher Nähe zu einem jungen Passanten. Dann sei er aus einer sieben- bis achtköpfigen Gruppe von etwa 17- bis 25-Jährigen heraus geschlagen worden – von drei bis vier Personen. Diese hätten ihn, als er schon am Boden lag, auch noch getreten. „Um weitere Informationen mitzuteilen, ist es im Moment noch zu früh“, sagte Matthias Mahl. Die Zweibrücker Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.