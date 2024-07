Der 88-Jährige, der seine Ehefrau in Mörsbach erschossen und sich anschließend selbst schwer verletzt haben soll, ist im Krankenhaus jetzt ebenfalls verstorben. Polizei und Rettungsdienst waren am Dienstagmorgen zu einem Wohnhaus in Mörsbach geeilt, weil Anwohner dort Schussgeräusche vernommen hatten. Im Haus fanden die Ermittler die schwer verletzte 84-jährige Bewohnerin vor, die wenige Minuten nach Eintreffen der Einsatzkräfte starb. Der ebenfalls schwer verletzte 88-jährige Ehemann kam ins Krankenhaus auf die Intensivstation, wo er den Folgen seiner Verletzungen nun ebenfalls erlegen ist. Auf Nachfrage berichtete Christiane Lautenschläger vom Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern, dass man den Mann vor dessen Tod nicht mehr zu den Ereignissen und möglichen Motiven habe befragen können. Polizei und Staatsanwaltschaft, so Lautenschläger, setzen ihre Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Geschehnisse fort. Weitere Details könne man derzeit noch nicht bekanntgeben.