Die speziell ausgerüstete Sonderabteilung „Operative Einheit“ des saarländischen Landespolizeipräsidiums fahndet seit Montagabend, 10. Mai, nach einem wahrscheinlich bewaffneten 51-Jährigen, der in seiner Wohnung in der Remigiusstraße in Homburg-Beeden seinen 26-jährigen Sohn angeschossen haben soll. Anwohner hatten der Polizei gegen 17.30 Uhr einen oder mehrere Schüsse gemeldet. Laut Polizei gelang es dem verletzten Sohn, durch den Garten ins Nachbarhaus zu entkommen. Er liegt jetzt im Krankenhaus. Der Vater ist seither flüchtig. Der Polizei-Großeinsatz sorgt in Beeden für großes Aufsehen. Am Tatort fand die Polizei die Schusswaffe nicht. Daher sei davon auszugehen, dass der 51-Jährige bewaffnet entkommen ist. Er soll mit einem schwarzen Pedelec (E-Bike) mit aufmontiertem Korb an der Lenkstange flüchtig sein. Die Fahndung wird fortgesetzt. Beschrieben wird der Gesuchte als 1,85 Meter groß. Zuletzt trug er eine khakifarbene Hose und eine braune Jacke mit Kapuze.