Mit Wochenbeginn gibt es eine neue Baustelle auf der A8 – diesmal zwischen Walshausen und Pirmasens. In drei Bauabschnitten soll dort innerhalb von sechs Wochen die Fahrbahn instandgesetzt werden.

Wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH, die ihren Sitz in Neunkirchen hat, mitteilt, werden die Arbeiten voraussichtlich bis Mitte November abgeschlossen sein. Nacheinander werden demnach Streckenabschnitte gesperrt und auch die Zu- und Abfahrten zur B10 instandgesetzt.

Die Arbeiten des ersten Bauabschnitts starten auf der A8 im Bereich der Anschlussstelle Pirmasens-Winzeln. Dabei wird die Überführung der A8 über die L600 in Fahrtrichtung Pirmasens-Trier saniert. Die Umleitung führt den Verkehr an der Anschlussstelle Pirmasens-Winzeln auf die L600 bis zum Verkehrskreisel in der Ortslage und von dort zurück zur A62.

Im zweiten Bauabschnitt, der von Mittwoch, 13. Oktober, bis zum Monatsende eingerichtet wird, müssen zusätzlich die Anschlussstelle Pirmasens und die Abfahrt Höheischweiler zur B10 in Fahrtrichtung Landstuhl gesperrt werden. Die Zufahrt Höheischweiler zur A62 in Richtung Landstuhl bleibt für den Verkehr offen. Die Umleitung erfolgt in dieser Phase an der Auffahrt Höheischweiler auf die A62 bis zur Anschlussstelle Thaleischweiler-Fröschen und von dort zurück auf die A62 und A8.

Zu Beginn des dritten Bauabschnitts sind alle Anschlussstellen wieder befahrbar. Gearbeitet wird dann in Höhe der Anschlussstelle Pirmasens auf der Überholspur. Der Verkehr wird einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt.

Wie die Autobahn GmbH weiter mitteilt, belaufen sich die Gesamtkosten der drei Bauabschnitte auf etwa 1,8 Millionen Euro. Sie werden komplett vom Bund übernommen.