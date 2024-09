Die Kreissparkasse Saarpfalz hat den Saar-Feuerwehren eine Spende in Höhe von insgesamt 25.000 Euro übergeben. Anlass war das Hochwasser an Pfingsten, während dem zahlreiche Feuerwehrleute im Saarpfalz-Kreis im Einsatz waren. Die Spende werde laut Armin Reinke, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Saarpfalz, je nach Anzahl der Einsätze anteilig an die Saar-Feuerwehren aufgeteilt. Die Spende solle nicht nur Wertschätzung für den Einsatz der Helfer ausdrücken, sondern sei auch dazu gedacht, dass die Feuerwehren dabei unterstützt werden, sich für künftige Einsätze neues Equipment anzuschaffen.