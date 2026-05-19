Eine Unfallflucht ist für einen Senior in der Verhandlung vor dem Zweibrücker Amtsgericht vergleichsweise glimpflich ausgegangen.

Die Staatsanwaltschaft hatte einem 79-Jährigen vorgeworfen, am 23. November 2025, gegen 19 Uhr, einen anderen Wagen in der Wilhelmstraße auf dem Wacken in Zweibrücken beschädigt zu haben. Der Mann hatte laut Anklage versucht, am Straßenrand rückwärts einzuparken. Es blieb beim Versuch, denn er kollidierte mit dem dahinter parkenden Wagen und verursachte einen Schaden von etwa 1300 Euro. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern, und parkte in einer Seitenstraße.

Da er gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt hatte, kam es am Montag, 18. Mai, zu einer recht kurzen Verhandlung. Verteidiger Max Kampschulte regte die Einstellung des Verfahrens an und verwies dabei auf ein untypisches Schadensbild an dem anderen Wagen. Er mutmaßte, dass auch ein Altschaden geltend gemacht worden sein könnte. Da der Angeklagte keine Vorstrafen hatte, waren Staatsanwaltschaft und Richter mit einer Einstellung gegen Auflage einverstanden. Der Angeklagte muss nun innerhalb eines Monats eine Geldauflage von 600 Euro zugunsten des Pfälzischen Vereins für soziale Rechtspflege in Zweibrücken zahlen, dann ist die Sache für ihn erledigt. Unabhängig davon erhält er aber ein Fahrverbot.