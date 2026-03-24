Drei Ladendiebe haben am Montag, 23. März, im Zweibrücker Outlet zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, flüchteten sie gegen 14.30 Uhr mit einem weißen Citroën mit spanischem Kennzeichen vom Outlet-Parkplatz in Richtung Contwig. Auf der Flucht überholten sie in Höhe des Truppacherhofs ein anderes Auto mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Fahrer des entgegenkommenden Kombis konnte nur durch ein Bremsmanöver eine Kollision vermeiden; auch der Fahrer des überholten Wagens musste in die Eisen gehen.

Kurz vor Contwig warfen die Diebe dann Teile ihrer Beute aus dem Beifahrerfenster ihres Wagens. In der Gemeinde flüchtete das Trio nach einem riskanten Wendemanöver in unbekannte Richtung. Die Zweibrücker Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls und Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Fahrer des Kombis und andere gefährdete Verkehrsteilnehmer sollen sich mit den Beamten in Verbindung setzen unter Telefon 0631 36915399 sowie per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.