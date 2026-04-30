Nach nur vier Monaten hat das Betreiberehepaar den Pachtvertrag für das Mittelbacher Sportheim gekündigt. Welche Gründe dahinter stecken und wie es weitergeht.

„Die bisherigen Pächter haben den Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen beendet“, sagt Aaron Holaus, Vorstandsmitglied der TSG Mittelbach-Hengstbach und Ortsvorsteher, zur Kündigung des Pachtvertrages durch die Wirte Mario und Olga Vojvoda. Das Ehepaar hatte den Betrieb des Sportheims im Januar übernommen, doch bevor der Betrieb richtig anlaufen konnte, mussten diverse technische Probleme gelöst werden. „Der Verein hat uns immer super unterstützt, es war eine gute Zusammenarbeit. Besonders die Vorstandschaft war sehr hilfsbereit und hat alles unternommen, um uns einen guten Start und Betrieb zu ermöglichen. Aber leider war der Betrieb nicht wirtschaftlich“, sagt Ex-Pächter Mario Vojvoda, der zum Ende des Monats April gekündigt hat.

Am Dienstag tagte der Vorstand des Vereins im Sportheim. Dort wurde beschlossen, dass der Verein das Sportheim, das unter den Vojvodas als „Zum Mertel – Die gudd Stubb“ geführt wurde, künftig in Eigenregie betreibt. Die einzelnen Sparten könnten die Gaststätte auf Vertrauensbasis selbst nutzen. Regelmäßige Öffnungszeiten mit fester Speisekarte gebe es in Zukunft nicht mehr. Allerdings könnten die Abteilungen beispielsweise vor und nach dem Trainingsbetrieb das Sportheim nutzen.

Nächste Woche Reste-Essen

„Wir bedauern die Kündigung sehr. Das Verhältnis war jederzeit gut und konstruktiv“, lobt Aaron Holaus das Pächter-Ehepaar. Das erklärt, man gehe im Guten auseinander, und macht dem Verein gleichzeitig das Angebot, auch zukünftig zu unterstützen, nur eben nicht mehr als Pächter. „Wir können beispielsweise den Verein bei größeren Veranstaltungen gerne unterstützen. Eine zukünftige Kooperation ist gut möglich“, sagt Mario Vojvoda. Nur das Tagesgeschäft als Speiselokal sei leider nicht rentabel gewesen. Dafür sei der Umsatz zu gering gewesen und die Kosten zu hoch. Am 5. und am 7. Mai werde man zum letzten Mal normal öffnen, und die Vorräte würden aufgebraucht. Das F-Jugendturnier am 2. Mai werde der Verein aber bereits selbst bewirtschaften, so Vojvoda. Es gebe Speisen und Getränke für die Kinder; das Sportheim werde aber nur wegen der Toilettennutzung aufgesperrt, die Küche hingegen nicht genutzt.

Laut Mario Vojvoda können Interessierte das Sportheim künftig für beispielsweise Veranstaltungen wie Leichenimbs, Kindtaufen, Geburtstage oder Sitzungen beim Verein selbst mieten, und zwar mit oder ohne Catering durch die Familie Vojvoda. Auch werde er selbst das Sportheim vermutlich für Veranstaltungen anmieten. Für den Anfang stünden er und seine Frau gerne mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn es beispielsweise um Mengenkalkulationen für Veranstaltungen des Vereins gehe. „Die Zusammenarbeit war immer vertrauensvoll; man kann sich keinen besseren Vermieter wünschen. Anfängliche technische Probleme haben Vorstandschaft und Helfer aus dem Verein schnell gelöst“, lobt Mario Vojvoda den Verein und seine Führungsriege.

Das sind die Pläne

Die plant künftig vor allem erst mal eigene Veranstaltungen im Sportheim. So steht am Muttertag, 10. Mai, das letzte Saison-Heimspiel der ersten Mannschaft an, wo der Verein selbst Würste und Getränke anbietet. Vereinsmitglieder können das Sportheim mieten. Zudem sind Veranstaltungen geplant wie das gemeinsame Schauen der deutschen Fußball-WM-Spiele, das die Fußballmannschaft organisieren und eventuell mit einem Pizzaabend verbinden will. Ebenso gesetzt sind die Hengstbacher Kerb am 4. September und die Mittelbacher Kerb am dritten Oktoberwochenende.

„Wir sehen darin eine Chance, das Sportheim im Sinne des Vereins weiterzuentwickeln und als lebendigen Treffpunkt für unser Dorf zu stärken“, sagt Aaron Holaus. Interessenten, die bereits vorstellig wurden, um als Nachfolger das Sportheim zu pachten, habe der Verein abgesagt. Man konzentriere sich jetzt auf eigene Ressourcen und prüfe zudem alternative Verwendungen des Sportheims. Eine ganz konkrete Nutzung ist bereits im Gespräch, aber noch nicht in trockenen Tüchern, weshalb Holaus noch keine Details verraten will. „Die RHEINPFALZ-Leser sind neben dem Vorstand die Ersten, die es erfahren, wenn es klappt“, verspricht er.