Bereits vor Weihnachten ist in der Wattweiler Straße in Blieskastel-Webenheim eine Stützmauer heruntergebrochen und auf die Fahrbahn gefallen. Das betroffene Teilstück der Wattweiler Straße hinter dem Feuerwehrhaus zwischen der Bliestalstraße und dem „Roten Platz“ ist seitdem für den Verkehr gesperrt und wird dies wohl auch noch für einige Tage bleiben. „Es ist noch nicht ganz klar, ob die Mauer in privatem oder städtischem Eigentum ist“, sagte Webenheims Ortsvorsteher Matthias Krey auf Nachfrage. Das heruntergebrochene Mauerstück ist rund 20 Meter lang und knapp drei Meter hoch. Nach Kreys Worten soll die Räumung der Fahrbahn noch in dieser Woche in die Wege geleitet werden. Wie Anwohner berichten, war das betroffene Mauerstück im Sommer vorigen Jahres untersucht worden; die Bauaufsicht habe Mängel an der Statik festgestellt. Einer schon geplanten Stabilisierung sei der Mauerrutsch jedoch zuvorgekommen.