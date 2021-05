Rustikale Härte, Gelbe Karten, Verlängerung, Elfmeterschießen: ln einem rassigen Derby im Halbfinale des saarländischen Verbandspokals wurde das Derby Homburg - Saarbrücken seinem spektakulären Ruf gerecht. Nach dem 7:6 nach Elfmeterschießen trifft der 1. FC Saarbrücken am „Finaltag der Amateure“ am 29. Mai auf Regionalligist SV Elversberg, der das Endspiel per Freilos erreicht hat.

Nein, diese beiden Clubs werden keine Freunde mehr. Die erste Rudelbildung gab’s bereits in der 14. Minute. In der 69. flogen kurz die Fäuste. Die Saar-Rivalen schenkten sich nichts. Schiedsrichter Timo Klein blieb vom ständigen Frust-Lamento von der Saarbrücker Bank aber unbeeindruckt. „Dass da von der Seitenlinie tüchtig was kommt, gehört halt dazu“, meinte FCS-Trainer Lukas Kwasniok hinterher: „Aber anschließend gibt’s keinen Stunk mehr.“

Für den Regionalliga-Siebten FC Homburg war es das Spiel des Jahres. Die Grün-Weißen mussten nicht nur ohne Zuschauer auskommen, sondern auch ohne ihren verletzten Torjäger Thomas Gösweiner (Kreuzbandriss). Dem favorisierten Drittligisten FCS bescheinigte FCH-Trainer Timo Wenzel „brutale Qualität“ und forderte von seinen Schützlingen, über sich hinauszuwachsen.

Saarbrücken lässt zu Beginn viel Offensivkraft draußen sitzen

Und das taten sie! Erst im Elfmeterschießen gab Boné Uaferros Strafstoß zum 7:6 den Ausschlag für den FCS. Kwasnioks Homburger Kollege Timo Wenzel gratulierte seiner Elf, die „über 120 Minuten alles aus ihren Körpern rausgeholt“ habe. Die Niederlage sei „sehr, sehr bitter. Einige unserer Spieler haben Tränen in den Augen“. Das Elfmeterschießen, an Dramatik kaum zu überbieten, wäre gar nicht erst zustande gekommen, hätte der ansonsten großartig aufspielende Patrick Dulleck in der Verlängerung (107.) nicht einen Strafstoß vergeben.

Anfangs ließ Kwasniok mit Nicklas Shipnoski, Minos Gouras und José Pierre Vunguidica viel Offensivkraft auf der Ersatzbank. Alle drei mussten dann in der zweiten Hälfte ran, um das Saarbrücker Angriffsspiel zu erwecken. Doch außer einem Urschrei und einer folgenlosen Schwalbe im Homburger Strafraum (77.) war von Shipnoski nicht viel zu sehen.

Homburg in Hälfte eins ebenbürtig

Klar, der Drittligist zunächst die Initiative ergriff. Homburg suchte sein Heil in Kontern und derbytypischer Härte. Saarbrücker Warnschüsse durch Markus Mendlers Freistöße (6. und 9.) verfehlten David Salfelds Tor deutlich, ebenso seine Abnahme eines Eckballs (11.). Salfeld parierte Sebastian Bösels Knaller aus elf Metern (27.).

An der Strafraumgrenze verursachte FCS-Verteidiger Rasim Bulic mit seinem heftiges Foul an Dulleck einen Freistoß (25.), der den Homburgern die erste verheißungsvolle Kopfballchance bescherte. Gut zehn Minuten vor der Pause kam Dulleck im Homburger Sturmzentrum nach Hingerl-Flanke einen Tick zu spät. Spätestens ab da verströmten die Gastgeber Gefahr und waren ebenbürtig im Spiel. Von Dulleck prächtig geschickt, scheiterte Loris Weiss von der Ecke des Fünfmeterraums an FCS-Keeper Daniel Batz (35.). Vier Minuten später schlug Marco Hingerl aus einem Gemenge heraus zum 1:0 zu: Wieder hatte Dulleck per Pass auf Weiss die Situation glänzend eingeleitet. Die Saarbrücker, bereits arg ins Schwimmen geraten, reagierten mit Mendlers Ausgleich (43.) nach Vorlage von Julian Günther-Schmidt postwendend.

FCS-Keeper Batz mal wieder der Elfmeter-Held

Nach der Pause setzte sich der Schlagabtausch fort – oft im strömenden Regen. Alle Klassenunterschiede waren da längst über Bord. Eine ganze Halbzeit lang ging es hin und her, und beinahe hätte Manuel Zeitz’ verunglückte Abwehr (88.) seinen Saarbrückern noch in der regulären Spielzeit das Ende beschert: Eine Flanke hatte er aufs eigene Tornetz verlängert.

Viel ereignisreicher als die zweite Halbzeit war die Verlängerung – mit Dullecks Volleyschuss ans Außennetz (99.) und Shipnoskis Direktschuss, der vom großartig haltenden Salfeld entschärft wurde (100.). Dulleck scheiterte dann freistehend aus fünf Metern an Batz (104.). Kurz darauf kullerte Shipnoskis Weitschuss am leeren Homburger Tor vorbei.

Mit Knalleffekten begann die zweite Hälfte der Verlängerung: Elfmetertöter Batz lenkte Dullecks Foul-Strafstoß um den Torpfosten (107.); direkt im Gegenzug sprintete sich Gouras frei und ballerte an den Pfosten. Vunguidica versiebte fünf Meter vor Salfelds Tor (115.) die größte Saarbrücker Chance der finalen Spielphase: Di Gregorio hatte noch den Fuß dazwischen. Dann begann die Strafstoß-Lotterie.

So spielten sie

FC Homburg: Salfeld - Sachanenko, Scholz, Plattenhardt (59. Stegerer) - Di Gregorio, Lienhard, Hingerl (87. Carl), Ristl, Weiss (75. Sommer), Hoffmann (106. Schuck) - Dulleck (115. Marceta)

1. FC Saarbrücken: Batz - Bulic (46. Uaferro), Sverko, Müller - Bösel, Perdedaj (78. Froese), Kerber, Zeitz, Mendler (63. Gouras), Jänicke (46. Shipnoski) - Günther-Schmidt (83. Vunguidica)

Tore: 1:0 Hingerl (39.), 1:1 Mendler (43.) - Elfmeterschießen: 2:1 Ristl, 2:2 Shipnoski, 3:2 Carl, 3:3 Vunguidica, 4:3 Sachanenko, Zeitz an den Pfosten, 5:3 Lienhard, 5:4 Sverko, Di Gregorio über das Tor, 5:5 Froese, Marceta über das Tor, Salfeld hält gegen Müller, 6:5 Sommer, 6:6 Kerber, Batz hält gegen Schuck, 6:7 Uaferro - Gelbe Karten: Hoffmann, Scholz, Di Gregorio, Ristl, Sachanenko, Lienhard, Carl - Bulic, Kerber - Beste Spieler: Hingerl, Dulleck - Zeitz, Kerber - Schiedsrichter: Klein (Wiebelskirchen).