Eine Frau bremst einen Teenie auf dem Gehweg auf seinem E-Scooter. Dann beißt ihr Hund zu. Sie bietet Entschädigung an und verschwindet. Jetzt hat die Polizei sie gefunden.

Am 12. April hat ein kleiner Hund einen Jugendlichen in der Oselbachstraße gebissen. Der Jugendliche war laut Polizei in den frühen Abendstunden mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs. Darauf habe ihn eine ältere Frau angesprochen, die zwei kleine Hunde an Leinen führte. Der Jugendliche sei dann von seinem E-Roller abgestiegen und habe sein Gefährt geschoben. Dann sei einer der beiden Hunde der Frau auf den Jugendlichen zugelaufen und habe ihn oberhalb des rechten Sprunggelenks gebissen.

Die Frau habe dem Jugendlichen daraufhin eine Entschädigung angeboten, doch dieser habe ab abgelehnt. Er habe die Wunde anschließend in einem Krankenhaus versorgen lassen, die Frau sei in Richtung Herzog-Wolfgang-Straße verschwunden. Die Polizei habe die Hundehalterin ermittelt und vernommen, informiert Thomas Brach, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken. Die polizeilichen Ermittlungen seien mittlerweile abgeschlossen und eine Strafanzeige gegen die Frau wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung werde an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.