Tief Cornelis, aus Norden kommend, hatte am Mittwochvormittag in der Südwestpfalz kräftig Schnee gebracht – bis zu drei Zentimeter hoch. Doch schon vom frühen Nachmittag an sorgte Tief Diethelm aus Südwesten immer wieder für starken Regen. In den 24 Stunden von Mittwoch bis Donnerstagmorgen fielen im Raum Zweibrücken 42,6 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter. Weil für den gesamten Monat März nur 69 Liter pro Quadratmeter üblich sind, bedeutet dieser Wert bereits 62 Prozent der gesamten Monatsmenge. Nach einem nassen, windigen und 10 Grad milden Freitag verläuft der Samstag bei 5 Grad kühler. Dafür bleibt es am Samstag mit Zwischenhoch-Einfluss aber trocken bei etwas Sonne. Für Sonntag ist wechselhaftes Wetter bei 10 Grad zu erwarten. Beinahe schon frühlingshaft mild mit 15 Grad, aber leicht durchwachsen, folgt der Montag.