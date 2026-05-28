Nach einem Wohnhausbrand in St. Ingbert ist zunächst ein Hund vermisst worden. Der St. Ingberter Feuerwehrsprecher Florian Jung gab Entwarnung: Der Hund sei wohlbehalten außerhalb des Hauses gefunden worden. Auch Menschen seien nicht verletzt worden. Das Haus sei durch den Brand aber unbewohnbar. Die Flammen hatten im ersten Obergeschoss des Hauses im Hasseler Pfad gewütet; dichter Rauch war aus dem Gebäude gedrungen, Menschen befanden sich nicht mehr darin. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und verhinderten eine Ausbreitung. Brandschutt wurde per Drehleiter in eine Mulde gebracht und dort vollständig abgelöscht, um Wasserschäden zu vermeiden. Durch Feuer und starken Rauch entstand „erheblicher Schaden“ im gesamten Gebäude; das Haus ist vorerst unbewohnbar und vom Stromnetz getrennt. Rund 35 Einsatzkräfte aus St. Ingbert-Mitte und Hassel waren mit sieben Fahrzeugen sowie Polizei und Rettungsdienst vor Ort.