Die B423 zwischen Webenheim und Einöd, die wegen eines Hangrutschs seit Mitte Januar erst gesperrt und dann auf einer Spur befahrbar war, wird im Lauf des Mittwochs, 8. April, wieder komplett freigegeben. Das teilt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) am Dienstag mit. Dafür werde die Betonschutzwand an den Straßenrand versetzt. Autofahrer können dann wie gewohnt auf beiden Spuren fahren. Allerdings gilt in diesem Bereich zunächst Tempo 50, teilt der LfS mit. „Um zu verhindern, dass weiterhin Oberflächenwasser aus dem oberhalb verlaufenden Rückeweg in die Schadstelle gelangt und die Hangstabilität zusätzlich beeinträchtigt, waren zunächst Arbeiten an der Wasserführung erforderlich. Diese sind inzwischen abgeschlossen“, so der LfS. Um den Hang weiter zu stabilisieren, werden Begrünungs- und Erosionsschutzmaßnahmen durchgeführt. Sobald sich der Hang entsprechend stabilisiert hat, könne die Betonschutzwand zurückgebaut werden.