Nach der gelungenen Pokal-Überraschung gegen Drittliga-Aufsteiger 1.FC Saarbrücken am Dienstagabend steht Fußball-Regionalligist FC 08 Homburg im Endspiel des Saarlandpokals. Der Sieger jener Partie, die am Samstag, 22. August, 16.45 Uhr, im Elversberger Stadion an der Kaiserlinde angepfiffen wird, qualifiziert sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/21 und darf dann den Zweit-Bundesligisten FC St. Pauli als Gast empfangen.

Gegner am Samstag wird der Regionalliga-Rivale SV Elversberg sein, der am Final-Spielort seine Heimspiele austrägt und somit Heimvorteil hat. Wegen der Corona-Pandemie sind am Samstag im Elversberger Stadion keine Zuschauer zugelassen. Das Saarlandpokal-Endspiel wird eine der Partien des bundesweiten „Finaltags der Amateure“ sein, die per Konferenzschaltung in der ARD live im Fernsehen übertragen werden. In voller Länge kann das Saar-Finale per Livestream auf der Webseite des Saarländischen Rundfunks (SR) unter sr.de mitverfolgt werden.

Exzellente Mannschaftsleistung gegen Saarbrücken

Am Dienstagabend, 18. August, hat der FC Homburg mit einer seiner vielleicht besten Leistungen der vergangenen Jahre den hoch favorisierten 1. FC Saarbrücken aus dem Wettbewerb geworfen. Unter Ausschluss von Zuschauern auf den Rängen erzielten Patrick Lienhardt per Foulelfmeter (45.) sowie zweimal Damjan Marceta (82./90. + 5) die Tore für den FCH. Der neue Homburger Trainer Matthias Mink hatte sein Team glänzend eingestellt und setzte damit eine fette Duftmarke für die kommende Regionalliga-Saison. Mit einer stets sicher postierten Abwehr und einer brandgefährlichen Offensivabteilung boten die Grün-Weißen eine ausgezeichnete Mannschaftsleistung. Diese hätte auf jeden Fall viel mehr Zuschauer verdient als die wenigen findigen Fans, die sich hinter kleinen Drahtzaun-Ecken im Wald hinter Winkeln des Waldstadions postiert und ihr Team mit Gesängen lautstark unterstützt haben.