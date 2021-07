Nach der Großrazzia am Mittwoch, 7. Juli, gegen illegales Glücksspiel im Saarland ermittelt die Polizei weiter. Ihr Sprecher Stephan Laßotta berichtet von vier Verdächtigen, darunter Spielothekbetreibern und einer Polizistin aus Völklingen. Letztere dürfe nun ihren Dienst nicht mehr versehen; gegen sie laufe ein Disziplinarverfahren. Etwa 400 schwerbewaffnete Polizeikräfte haben gleichzeitig an 41 Orten im Saarland eine Razzia in der Glücksspiel-Szene vorgenommen. Auch Wohnungen wurden durchsucht, unter anderem in Neunkirchen. Handys, Datenträger sowie zahlreiche womöglich manipulierte Geldspielautomaten würden jetzt ausgewertet. Laut Saar-Innenminister Klaus Bouillon (CDU) ist Polizei und Staatsanwaltschaft mit der Aktion „ein großer Schlag gegen das illegale Glücksspiel im Saarland gelungen. Wir haben damit ein deutliches Zeichen gesetzt und werden für eine lückenlose Aufklärung aller Sachverhalte sorgen.“ Auch die Privatwohnung der Polizistin, die zum Kreis der Verdächtigen gehört, wurde durchsucht. Ebenso ihr Arbeitsplatz bei der Polizeiinspektion Völklingen. Dass die Frau „in die Sache verstrickt“ sei, wirft in den Augen des Ministers Bouillon „leider ein schlechtes Licht auf die Polizei“. Landespolizeipräsident Norbert Rupp: „Strafrechtlich oder disziplinarrechtlich relevantes Verhalten zieht entsprechende Konsequenzen nach sich.“