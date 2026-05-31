Eine einst als Spielplatz deklarierte Grünfläche in Bechhofen soll mit einem Wohnhaus bebaut werden. Das hatte im Dorf für Aufregung gesorgt. Nun liegt die Planung vor.

Gegen die Wohnbebauung eines Grundstücks im Baugebiet Am Holzkopf hatte sich im Vorjahr eine Bürgerinitiative gegründet. Sie forderte den Erhalt der Naturfläche als Teil der „grünen Lunge“ im Dorf. Um einen Bürgerentscheid gegen die Pläne zu erwirken, sammelte sie im Ort 650 Unterschriften. Doch im Februar wurde das Bürgerbegehren als rechtlich unzulässig abgelehnt, weil es die Bauleitplanung der Gemeinde betreffe. Ein Sprecher der Initiative betonte damals, das Begehren richte sich weder gegen die laufende Bauleitplanung noch gegen eine mögliche Nutzungsänderung. Vielmehr sei der Verkauf eine „irreversible Vermögensentscheidung“, mit der kommunales Eigentum verloren gehe.

Nun lag dem Gemeinderat ein Entwurf des Büros Kernplan für die Bebauung vor. Das Grundstück, auf dem sich seit 20 Jahren kein Spielplatz mehr befindet, soll demnach mit einem Einzelhaus mit maximal zwei Wohneinheiten bebaut werden. First- und Traufhöhe würden so festgesetzt, dass sie die Nachbarbebauung nicht überragen und das Gebäude sich in das Ortsbild einfügt. Zudem bleibe der Fußweg am Grundstück erhalten, die Wegefläche und die Zufahrt blieben in Gemeindeeigentum.

Grundstück bleibt im Eigentum der Gemeinde

Aus der CDU gab es keine Einwände. „Der Beschlussvorschlag ist letztlich nur die Konsequenz der Entscheidungen der Vergangenheit. Dass sich ein zu bauendes Gebäude in die Umgebung einfügen sollte, ist eigentlich selbstverständlich – auch wenn gelegentlich anderes behauptet wurde“, sagte Markus Lunk in Anspielung auf ein Flugblatt der Initiative, auf dem von einer vermeintlich dreigeschossigen Wohnbebauung die Rede war.

Ernst Klein signalisierte für die SPD ebenso wie die Wählergruppe Schmid Zustimmung zum Bebauungsplan. Allerdings sei er der Meinung, dass das Grundstück vorerst in Gemeindeeigentum bleiben solle, sagte Klein.

Zumindest hier konnte die Initiative einen Teilerfolg für sich verbuchen. Der Rat sei frei in seiner Entscheidung darüber, was mit dem Gelände passieren soll, bestätigte Ortsbürgermeister Paul Sefrin. „Wenn das Grundstück weiterhin im Gemeindeeigentum bleiben soll, dann ist das so.“ Der Rat billigte den Bebauungsplan, nur Klein stimmte dagegen.