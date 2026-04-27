Rechenspiele und Gerüchte gab es zuletzt bei den BTTF Zweibrücken, was die Relegation zur 2. Pfalzliga West betrifft. Nun herrscht Klarheit.

Der Verbandsspielleiter Peter Stephan vom SV Mörsbach löste dann am Freitag endlich die Jubelblockade bei einigen Pfalzligisten oder Anwärtern, die gerne in die Verbandsligen wollten. Denn als Vizemeister der jeweiligen Bezirksoberliga hatten sich die BTTF Zweibrücken ( Westpfalz Süd) und der TV Rammelsbach (Westpfalz Nord) einen Platz in der Relegation gegen den Tabellenachten der 2. Pfalzliga West vom TTC Bann erspielt. Klar war: Nur der Sieger des Dreigestirns hat einen Platz in der 2. Pfalzliga West sicher.

„Die Relegationen zur 1. Pfalzliga und 2. Pfalzliga West können entfallen. Der 1. TTC Pirmasens als Tabellenachter bleibt in der 1. Pfalzliga, der TTC Kreimbach-Kaulbach steigt als Tabellenzweiter der 2. Pfalzliga West auf“, so der Beginn von Stephans Nachricht. Die entscheidende Passage für die Zweibrücker folgte danach: „In die 2. Pfalzliga West steigen die Bezirksoberligisten TV Rammelsbach und BTTF Zweibrücken auf, der TTC Bann als Tabellenachter der 2. Pfalzliga West bleibt in der Liga“, ergänzte Stephan.

Abmeldungen

Was ist der Hintergrund dieses Hin und Hers bezüglich der Aufsteiger? Wie schon in den vergangenen Jahren oft erkennbar, melden Mannschaften ab. Beispielsweise wird seit Wochen die TSG Kaiserslautern III genannt, die auf ihren Platz in der 1. Pfalzliga verzichten wolle. Es ist ein offenes Gerücht, dass es bei der TSG, die mit ihrer ersten Mannschaft nach jahrelangem Kampf gerade endlich in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist, einen Umbruch gibt. „Es ist noch nicht ganz sicher, was wir mit der dritten Mannschaft machen“, sagte TSG-Abteilungsleiter Helmut Schneider zuletzt. Die TSG zog sich jedenfalls schon mal aus der Verbandsoberliga Saar/Pfalz zurück. Die Gerüchteküche brodelte auch darüber hinaus. Spekuliert wurde viel in Tischtenniskreisen.

Durch den Aufstieg des TTC Kreimbach-Kaulbach und den Verbleib des 1. TTC Pirmasens in der 1. Pfalzliga werden nun auch Plätze in der 2. Pfalzliga West frei, die den Aufstieg der BTTF möglich werden lassen. „Bei der ersten Mannschaft war es echt ein Geduldsspiel. Wir hingen komplett davon ab, wie und ob die anderen Mannschaften melden. Das nervte vor allen Dingen, weil wir mit der Planung für die neue Runde total in den Seilen hängen. Wir wussten schlichtweg noch gar nicht, für welche Liga wir planen mussten“, unterstreicht der Vorsitzende der BTTF Zweibrücken, Peter Morgenthaler. Auf die Relegation am 9. Mai verzichtet er dennoch nun gerne. „Natürlich wäre es sportlich eine tolle Sache gewesen, in einem echten Entscheidungsspiel aufzusteigen, weil gerade mit dem TTC Bann und dem TV Rammelsbach zwei richtig anspruchsvolle Gegner gewartet hätten“, stellt Morgenthaler fest.

BTTF II spielen um Aufstieg in Bezirksliga

So ganz ohne Relegation wird es im Bickenalbtal dennoch nicht gehen. Denn bei den BTTF Zweibrücken II, die als Vizemeister der Bezirksklasse West um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpfen, geht die Saison in die Verlängerung. Dabei geht es am 9. Mai in Windsberg in der Relegation gegen den Vizemeister der Bezirksklasse Ost, den TTC Nünschweiler, und den Bezirksliga-Achten FK Windsberg. „Stand jetzt spielen wir eine ganz normale Relegation, bei der der Sieger drinbleibt oder aufsteigt“, meint Bezirkssportwart Sebastian Kranitz zu einer möglichen Absage auch dieser Relegation.

Allerdings ist jedoch im Gespräch, dass es auch in der Bezirksoberliga eine Abmeldung geben solle und in den Klassen darüber der Rückzug einer weiteren Mannschaft im Raum steht. „Selbst wenn das passieren sollte, wird die Relegation auf jeden Fall gespielt. Ich benötige zuvor eine schriftliche Äußerung der Vereine, die abmelden. Wenn eine Mannschaft zurückzieht, kann es sein, dass auch der zweite Platz reicht, um in der Bezirksliga zu spielen“, sagt Kranitz.