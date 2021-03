Ein Einfamilienhaus in der Forsthausstraße in Neunkirchen-Wiebelskirchen ist nach einem Zimmerbrand am Samstagnachmittag, 6. März, vorerst nicht mehr bewohnbar. Wie Feuerwehrsprecher Christopher Benkert berichtet, hatte ein Nachbar den Brand entdeckt. Er rief sofort die Feuerwehr und machte eine Bewohnerin des betroffenen Hauses auf den Brand im eigenen Haus aufmerksam. Die junge Frau hatte das Feuer bis dahin noch nicht bemerkt. Weil der Nachbar rasch gehandelt hat, blieb sie unverletzt. Die Neunkircher Feuerwehrleute brachten die Flammen schnell unter Kontrolle. Dennoch ist das Haus wegen starker Brand- und Rauchschäden jetzt unbewohnbar. Die Bewohner konnten bei Nachbarn unterkommen. Brandursache könnte nach Polizeiangaben ein technischer Defekt sein.