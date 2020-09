Nach einem Feuer in einem Hochhaus in Saarbrücken-Dudweiler am Montagabend, 14. September, hat die Polizei am Folgetag den mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 69-jährige Hausbewohner ist eine der sechs Personen, die von der Feuerwehr gerettet wurden. Durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt, wurde dem Mann nun im Krankenhaus die vorläufige Festnahme erklärt. In der Klinik steht er unter polizeilicher Bewachung. Im Hausflur war Unrat angezündet worden. Ermittlungen hätten die Polizei zu dem 69-Jährigen geführt, der für noch weitere Brände in dem Mehrfamilienhaus infrage komme. Für Dienstag wurde seine Vorführung vor dem Ermittlungsrichter angekündigt. Die Staatsanwaltschaft stellte Antrag auf Erlass eines Haftbefehls.